На записи видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно.

Возле американского города Дана-Поинт, штат Калифорния, туристы сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов.

На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно.

«Дельфины выпрыгивают так быстро, что вода кажется белой. Можно услышать, как они проплывают в потоках воды», - прокомментировали авторы видео.

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По словам пассажиров лодки, за дельфинами они наблюдали в течение четырех часов.

Предположительно, млекопитающие искали пищу или почувствовали угрозу со стороны хищников.

«Подобные скопления дельфинов образуются спонтанно, это может произойти в любое время года. На юге Калифорнии самое большое количество дельфинов на квадратный километр в мире», - сообщили в группе наблюдателей за китами.

По их данным, Дана-Поинт, где снято видео, одно из лучших мест в мире для наблюдений за этими млекопитающими. Бывает, что в стаю там сбивается до 10 тысяч дельфинов.

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Автор: Денис Прядко