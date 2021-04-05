Возле американского города Дана-Поинт, штат Калифорния, туристы сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов.
На видео обратило внимание издание Daily Mail.
На записи видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно.
«Дельфины выпрыгивают так быстро, что вода кажется белой. Можно услышать, как они проплывают в потоках воды», - прокомментировали авторы видео.
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По словам пассажиров лодки, за дельфинами они наблюдали в течение четырех часов.
Предположительно, млекопитающие искали пищу или почувствовали угрозу со стороны хищников.
«Подобные скопления дельфинов образуются спонтанно, это может произойти в любое время года. На юге Калифорнии самое большое количество дельфинов на квадратный километр в мире», - сообщили в группе наблюдателей за китами.
По их данным, Дана-Поинт, где снято видео, одно из лучших мест в мире для наблюдений за этими млекопитающими. Бывает, что в стаю там сбивается до 10 тысяч дельфинов.
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