В Великобритании во время пандемии стремительно возросло количество краж домашних животных.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По данным волонтерских организаций, в 2020-м похищений четвероногих любимцев увеличилось аж на 250%. И многие из этих краж связаны с насилием против хозяев. Такую криминальную активность связывают с ростом спроса на пушистиков во время пандемии - воры похищают животных, чтобы впоследствии их продать новым владельцам.
Британские законы, сетуют активисты, хозяев от краж защищают плохо. Количество дел, которые попадают в суд, и обвинительных приговоров сейчас мало.
Главные новости Украины и мира на утро 12 марта
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