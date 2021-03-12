По данным волонтерских организаций, в 2020-м похищений четвероногих любимцев увеличилось аж на 250%.

В Великобритании во время пандемии стремительно возросло количество краж домашних животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным волонтерских организаций, в 2020-м похищений четвероногих любимцев увеличилось аж на 250%. И многие из этих краж связаны с насилием против хозяев. Такую криминальную активность связывают с ростом спроса на пушистиков во время пандемии - воры похищают животных, чтобы впоследствии их продать новым владельцам.

Британские законы, сетуют активисты, хозяев от краж защищают плохо. Количество дел, которые попадают в суд, и обвинительных приговоров сейчас мало.

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Автор: Денис Прядко