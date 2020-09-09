В преддверии выборов политики готовы создавать отдельные политические партии и презентовать экологические программы, утверждают эксперты.

Чтобы выиграть гонку, некоторые политики пытаются доказать украинцам свою обеспокоенность экологической ситуацией в Украине. Поэтому накануне выборов готовы создавать отдельные политические партии и презентовать экологические программы, утверждают эксперты.

Однако, специалисты советуют не доверять популистам, ведь спекуляции на теме окружающей среды лишь дискредитируют реальные угрозы для экологии. Об этом сообщила президент "Профессиональной ассоциации экологов" Людмила Цыганок, пишет 24 канал.

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"Какие-то хайповые темы периодически раздаются в СМИ из уст политиков особенно перед выборами. Я не говорю, что это не важные темы, однако они второстепенны и мы теряем время на решение тех критических для Украины тем, которые позволят жить качественно и позаботиться о жизни будущих поколений", – отметила Людмила Цыганок.

Эксперты говорят, что из-за обещаний, о которых политики обычно забывают на следующий день после выборов, не удается навести порядок в сфере охраны природы.

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Автор: УНИАН