Кабана спасли / Фото УНИАН
В Сумской области спасателям пришлось вызволять кабана, который упал в погреб.
Читайте такжеВ Британии во время пандемии значительно возросло количество краж домашних животных (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Животное рылом отодвинуло ляду и упало прямо в четырехметровый погреб, где хранились овощи.
Сначала хозяева пытались вытащить кабана самостоятельно, но не смогли.
Тот был слишком упитан и весил около 200 килограммов.
Специалисты обвязали его ремнем и силами 7 спасателей и 3 местных мужчин вытащили на поверхность.
Новости Украины: в Сумской области упитанного кабана вытаскивали из погреба сразу 7 спасателей
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