Кабан весил около 200 килограммов.

В Сумской области спасателям пришлось вызволять кабана, который упал в погреб.

Читайте такжеВ Британии во время пандемии значительно возросло количество краж домашних животных (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животное рылом отодвинуло ляду и упало прямо в четырехметровый погреб, где хранились овощи.

Сначала хозяева пытались вытащить кабана самостоятельно, но не смогли.

Тот был слишком упитан и весил около 200 килограммов.

Специалисты обвязали его ремнем и силами 7 спасателей и 3 местных мужчин вытащили на поверхность.

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Автор: Людмила Жерновская