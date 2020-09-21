Почти три сотни китов застряли у берегов австралийского острова Тасмания.
Читайте такжеНа Тайване ученые "охотятся" за редкими видами растений (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.
"На мелководье они приплыли тремя группами. Сперва спасатели думали, что их около 70-ти. Но как глянули с вертолета, то поняли, ситуация значительно критичнее. Как всех спасти – пока не знают", – говорится в сюжете.
Отмечается, что около двух десятков китов уже погибли. Некоторые млекопитающие пытаются самостоятельно выбраться из мелководной ловушки, однако сдвинуться с места им удается лишь на несколько сантиметров.
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