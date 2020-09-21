Как спасти остальных, никто пока не знает.

Почти три сотни китов застряли у берегов австралийского острова Тасмания.

Читайте такжеНа Тайване ученые "охотятся" за редкими видами растений (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На мелководье они приплыли тремя группами. Сперва спасатели думали, что их около 70-ти. Но как глянули с вертолета, то поняли, ситуация значительно критичнее. Как всех спасти – пока не знают", – говорится в сюжете.

Отмечается, что около двух десятков китов уже погибли. Некоторые млекопитающие пытаются самостоятельно выбраться из мелководной ловушки, однако сдвинуться с места им удается лишь на несколько сантиметров.

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Автор: УНИАН