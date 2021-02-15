В Антарктиде снег начал "цвести": вместо белого он имеет малиновый и зеленый цвет.
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Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
Как сообщается, такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей продолжительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.
"Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей", - пояснили в НАНЦ.
По словам специалистов, "цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Как следствие в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется.
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