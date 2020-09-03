Сообщается, что город не видно "даже из соседних сел".

Жители Запорожья вторые сутки жалуются на загрязненный в городе воздух.

Читайте такжеНеизвестные слили в киевское озеро Опечень мазут (видео)Об этом сообщает Telegram-канал «Это Запорожье».

«Вторые сутки от вас массово поступают сообщения о смоге, который накрыл город. Запорожье не видно даже из соседних сел. Областной лабораторный центр никаких объяснений не публикует», – говорится в подписи к опубликованному видео.

В комментариях к записи пользователи высказывают свое возмущение:

«Сколько можно нас уже травить?», «Очень-очень сильно воняет серой, дышать невозможно», «В Энергодаре взорвались химикаты. Все молчат, как обычно», «Это не только в Запорожье такое», «У нас у моря тоже самое. Информация такая: после уборки зерновых поля не вспахивали, и все оставалось на них. А так как сейчас ветер, соответственно, это все поднимается в воздух. Плюс еще и техника сейчас работает. Может быть, из-за этого».

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Автор: Катерина Шварц