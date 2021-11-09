АТБ отправил в Румынию на переработку грузовик с миллионом использованных батареек, собранных покупателями сети.

Крупнейший национальный ритейлер АТБ, сеть которого насчитывает свыше 1250 магазинов во всех уголках Украины, стал крупнейшей платформой для сбора и последующей безопасной переработки использованных батареек, благодаря совместному эко-проекту с лидером в категории - компанией Duracell.

Первый грузовик с 20 тоннами батареек, около миллиона штук, которые сдали покупатели сети магазинов-дискаунтеров АТБ, отправился на специализированный завод в Румынию для переработки.

Из-за отсутствия необходимых мощностей на территории Украины, отработанные элементы питания, которые собираются покупателями сети АТБ в ходе совместной инициативы компании с брендом Duracell и компаниями Savservice и Промо-Сервис,будут утилизироваться в Европе. К тому же, переработка позволяет сохранить ресурсы планеты — вернуть для повторного использования ценные материалы из отработанных батареек. Бережное отношение к окружающей среде – это один из важнейших приоритетов компании Duracell.

Как современная прогрессивная компания, заботящаяся об экологии, АТБ-Маркет предоставила организаторам эко-проекта возможность установить в каждом из магазинов своей сети специальные боксы для сбора отработанных батареек. Благодаря популярности магазинов-дискаунтеров, которые ежедневно обслуживают миллионы украинцев, многие посетители уже принесли и продолжают приносить использованные батарейки для их последующей безопасной переработки на специализированных предприятиях. Собранные элементы питания требуют особого хранения, сортировки, транспортировки и утилизации по специальным промышленным технологиям - решение всех этих вопросов взяли на себя организаторы проекта.

"Если у вас дома остались неиспользованные батарейки — не выбрасывайте их вместе с другим мусором, лучше возьмите их с собой, когда в следующий раз отправитесь в сеть АТБ-Маркет и положите батарейки в специальный утилизационный бокс для гарантированной переработки. Сделайте мир вокруг себя лучше!", — советуют украинцам организаторы эко-проекта.

Автор: Иван Бойко