Летом после паводка источники водоема заилились – и уровень воды в озерах значительно снизился.

На Буковине 200 лебедей-шипунов оказались под угрозой. Они каждый год слетаются на Черторийские озера, которые зимой не замерзают. Однако в этом году водоем может покрыться льдом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Летом после паводка источники водоема заилились – и уровень воды в озерах значительно снизился. Сейчас там зимует около 70 птиц, хотя обычно их больше.

"Если брать Карпаты, то это – самое большое место зимовки лебедя-шипуна. Если нет открытой воды, то там нет и еды. Соответственно лебеди ни при каких обстоятельствах не могут зимовать", - рассказывает журналистам эксперт.

Озеро пытались расчистить, но это не помогло. Чтобы птицы могли перезимовать, надо немалые средства, которых у общины нет.

Областные чиновники обещают 300 тысяч гривень на расчистку водоема, но работы будут проводить уже весной – чтобы не распугать лебедей. Пока же за птицами будут наблюдать спасатели, чтобы те не вмерзли во время морозов в лед.

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Автор: УНИАН