Борьба за чистый воздух, воду и почву. Как в Украине собираются спасать экологию

В Украине, наконец, собираются реформировать систему экологического контроля. Эта проблема не просто назрела, а давно перезрела. Утопающий десятки лет в коррупционных скандалах, эконадзор не соответствует своему предназначению. Как результат, по оценкам ООН, Украина - самая «грязная» страна в Европе.

С учетом этих неутешительных данных, а также выводов международных экспертов в отношении невыполнения нашей страной стандартов экоконтроля, народные депутаты разработали три законопроекта о реформе этой сферы. Два из них не обсуждаются из-за их несовершенства, а один считают вполне приемлемым, но требующим доработки.

Немного истории вопроса. Главная проблема – госрегулирование. Экоконтроль, который осуществляется в Украине Госэкоинспекцией, давно признали недееспособным. Но дальше обсуждений дело реформирования не шло. В августе 2019 года Кабинет министров вдруг решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию, создав взамен Государственную природоохранную службу с новыми правами и в новом качестве. Основа для этого решения была заложена еще в 2018 году: тогда был разработан и передан в парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он до сих пор не рассматривался. «Сложная» судьба была и у решения Кабмина о ликвидации экослужбы - в октябре 2019 оно было… отменено.

И вот, новое предложение, как изменить ситуацию.

Что предлагают депутаты

В пояснительной записке к самому востребованному проекту экозакона, приводятся «бронебойные» аргументы для его принятия: «Статья 16 Конституции Украины определяет, что экологическая безопасность - это обязанность государства. Статья 50 Конституции Украины гарантирует гражданам право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а статья 66 Конституции Украины отмечает обязанности каждого не причинять вред природе и по возмещению причиненного ущерба. Однако, состояние окружающей среды в Украине является неудовлетворительным. Карпаты лысеют из-за неконтролируемой вырубки лесов. Ровенская и Житомирская области страдают от нелегальной добычи янтаря, превращаясь в зоны экологического бедствия. Прибрежные защитные полосы морей, озер и рек незаконно застраиваются, реки и озера мелеют. Атмосферный воздух в больших городах загрязнен, превышение предельно допустимых концентраций зафиксировано, как минимум, по трем параметрам: по диоксиду азота, углероду оксида, диоксиду серы. Такое вещество как формальдегид, который влияет на здоровье людей, не контролируется. По данным Всемирного экономического форума, Украина занимает 77 место из 144 стран, оцененных в ходе расчета Индекса глобальной конкурентоспособности по коррупции, нерациональному использованию природных ресурсов и отсутствию финансового механизма реализации реформ».

Как отмечается в законопроекте, по данным Всемирной организации здравоохранения, из-за плохого состояния окружающей среды в Украине каждые 15 минут умирает 5 человек, 7 человек становятся на учет как смертельно больные из-за загрязнения питьевой воды, почв и воздуха. По оптимистическому сценарию, к 2050 году население нашей страны уменьшится на 4 млн человек, а по пессимистическому - на 15 млн человек (население сократится до 28 млн человек).

За годы независимости численность многих животных в охотничьих угодьях Украины сократилась на 30-70%. Ежегодно в пресных водоемах, Черном и Азовских морях незаконно вылавливается 197 тысяч тонн рыбы. Для сравнения: промышленным способом добывается 200 тысяч тонн рыбы. 55% территории страны распаханы, 30% - это эродированные земли. Лесистость составляет 15,6%, что в три раза меньше показателя в Европе. Площадь заповедных земель в 2,5 раза меньше среднеевропейской, количество чистой воды - в 10 раз меньше.

Вывод таков: контроль окружающей среды является недейственным, закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» не позволяет должным образом осуществить экологический контроль, определенный законом «Об охране окружающей природной среды» как гарантии экологической безопасности. Ежегодно 23% смертей взрослых и 26% смертей детей до 5 лет можно было бы избежать, если бы были устранены экологические риски, в частности, путем внедрения действенного института контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Законопроект вводит новое понятие государственного экологического контроля – со ссылкой на госорганы и местную власть, нормативы использования природных ресурсов, принципы выявления и фиксации нарушений природоохранного законодательства и привлечение виновных лиц к ответственности.

Мнения: бизнес и госслужба

По мнению Европейской Бизнес Ассоциации, ни один из предложенных депутатами законопроектов не может быть принят за основу в текущей редакции. Но ЕБА предлагает доработать текст законопроекта №3091, который более широко охватывает указанную тематику.

Первая, по мнению ЕБА, необходимая доработка - предусмотреть четкое распределение полномочий между контролирующими органами, чтобы избежать дублирования функций. Вторая - установить четкий алгоритм, сроки проверок и повторных проверок. Третья - повысить уровень квалификации и мотивации представителей контролирующего органа и ответственность за их действия. Действующим законодательством это, к сожалению, не урегулировано. Четвертая - не допустить предоставления контролирующему органу полномочий приостанавливать деятельность предприятий. Пятая - оставить за компаниями право обжаловать решение контролирующего органа. На сегодня более половины предписаний от государственных инспекторов отменяются в суде, а значит уровень ошибок и злоупотреблений со стороны проверяющих органов достаточно высок. Шестая - не допустить восстановления необходимости согласования с органом государственного экологического контроля технологии перегрузки грузов предприятиями морской отрасли. Седьмая - не допустить передачи органам государственного экологического контроля функций Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Это приведет к дублированию функций, что является неприемлемым. Восьмая - не допустить осуществления проверок в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, при участии понятых и при отсутствии руководителя. Девятая - более четко регламентировать понятие рейдовых проверок. Десятая - пересмотреть обоснованность новых размеров штрафных санкций.

«Бизнес призывает создать эффективный государственный орган, который бы осуществлял беспристрастный и качественный государственный контроль. Это поможет не только улучшить условия ведения бизнеса в Украине, но и будет способствовать действенной защите окружающей среды в стране. Европейская Бизнес Ассоциация обращает внимание Верховной Рады и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на вышеуказанные десять предложений и надеется, что голос бизнеса будет учтен», - говорится в сообщении ЕБА.

Государственная экологическая инспекция также поддерживает проект закона «О государственном экологическом контроле» (№3091). Хотя и необходимость его доработки. Свои замечания и предложения Госэкоинспекция передала в профильный комитет Верховной Рады. «Если будет выбран взвешенный подход и будут учтены все позиции заинтересованных сторон, то этот закон будет способствовать реформированию отрасли», - считает глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Экспертная оценка

Партнер юридической компании «Winner», руководитель ООО «Эко-адвокация» Оксана Луценко считает, что в данной ситуации очень важно найти баланс между производством, охраной окружающей среды и развитием общества. Суть заключается в том, чтобы не было проигравших и все стороны оставались удовлетворенными.

«Все мы прекрасно понимаем, что почти нет производств, которые являются экологически нейтральными. В то же время, предприятия обеспечивают работой граждан, имеющих право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Экологичность предприятия измеряется не только и не столько наличием всей природоохранной документации, предусмотренной законом, но и социально-экономическим его вкладом в развитие региона. В условиях наличия на территории Украины большого количества различных предприятий, которые дают рабочие места, чрезвычайно важно, чтобы интересы бизнеса сочетались с правом общества на чистую окружающую среду», - отметила эксперт.

По ее словам, к сожалению, в настоящее время система государственного экологического контроля несовершенна и имеет большое количество пробелов. Это ведет к негативным последствиям и для бизнеса, и для экологии. Но законопроект №3091, который депутаты предлагают в качестве основного, требует доработки.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Циганок считает, что проект закона «О государственном экологическом контроле» (№ 3091) является декларативным и грозит дестабилизацией экономики.

«Необходимость реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей природной среды назрела давно – и это неоспоримый факт. Однако эти изменения должны быть системными, дальновидными, сбалансированными. Обсуждаемый проект закона не способен достичь этой цели. Хотя, стоит признать, отдельные идеи, заложенные в этом проекте, - достойные. Но, как норма права, - будут декларативными, не смогут реформировать систему, а наоборот, еще больше зажмут бизнес, отпугнут инвестора (в т.ч. в модернизацию и экологизацию предприятий, как основного загрязнителя), еще больше дестабилизируют экономику, состояние окружающей среды нашего государства и каждого из нас», - подчеркнула эксперт.

В целом, по ее мнению, положения закона никак не будут способствовать экономическому развитию, приведут к добровольному закрытию отдельных предприятий и производств самими владельцами, даже при условии, что они являются стратегическими для экономики. Кроме этого, закон никоим образом не способствует задекларированным принципам снижения регуляторного давления на субъекты хозяйствования со стороны государства.

«Принятие этого законопроекта в краткосрочной перспективе, действительно, может несколько улучшить состояние окружающей среды в отдельных аспектах, но путем полной остановки и банкротства предприятий. Понимая общую ответственность за состояние окружающей среды, мы не можем, в такое трудное для страны время поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред – очевиден», - подытожила эколог.

Сегодня весь мир, и Украину в том числе, накрыл коронавирусный «Армагеддон». И он, похоже, следствие недопустимого отношения к окружающей среде, к тому, что подарила нам природа. Начать исправлять ситуацию, чтобы в страны было экобудущее, стоит уже сейчас. И отнестись к этому со всей ответственностью.

Нана Черная