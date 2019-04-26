В харьковский пруд запустили лебедей (фото, видео)

Высадка птичьего «десанта» неизменно привлекает внимание посетителей.

Два белых лебедя, восемь канадских казарок и семь красных уток запустили в пруд парка Горького в Харькове.

Об этом сообщили в зоопарке, где до этого содержали птиц зимой.

Пернатых запускают в пруд на лето уже несколько лет подряд.

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"И транспортировка, и адаптация проходят легко. Все происходящее птицы воспринимают как приключение, быстро осваивают новые просторы, где у них есть остров с домиком. В рацион птиц входят различные зерновые (пшеница, овес, просо), овощи (морковь, свекла), трава", - рассказали в зоопарке.

Высадка птичьего «десанта» неизменно привлекает внимание посетителей. Так, и в этот раз отдыхающие с интересом наблюдали, как птиц спускали на воду. Как только пернатые оказались в воде, сразу же стали нырять и чистить перышки. Лебеди грациозно плавали, а вот утки после водных процедур предпочли отдых на острове.

Радовать взрослых и маленьких посетителей парка птицы будут все лето. Так что у харьковчан и гостей города есть возможность вдоволь насладиться неповторимой атмосферой.