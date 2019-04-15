Самая опасная в мире птица убила своего владельца (фото)

Птица способна убить одним ударом.

В американском штате Флорида 75-летнего фермера Марвина Хайоса убил казуар — крупная нелетающая птица, обитающая в Австралии и Новой Гвинее.

Как сообщает USA Today, на попечении Хайоса было два казуара.

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Казуар напал на своего владельца, когда тот шел к нему в вольер, чтобы покормить. Предполагается, что фермер споткнулся и упал, после чего казуар атаковал, нанеся смертельный удар когтями. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Казуары считаются самыми опасными птицами в мире. Их рост может достигать двух метров, а вес — до 80 килограммов. Длина их острых, как кинжалы, когтей может доходить до 12 сантиметров. Птица способна убить одним ударом.