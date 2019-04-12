В зоопарке Чикаго публике показали пушистую маленькую выдру (видео)
12:12, 12 апреля 2019Спасение видов
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Животное родилось еще в конце февраля.
Зоопарк Чикаго показал своего пушистого питомца – маленькую выдру.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Животное родилось еще в конце февраля. Впрочем мать детеныша не смогла должным образом поддержать его.
Поэтому за выдрой заботятся работники зверинца и дают ему молоко из бутылочки.
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