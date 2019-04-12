В зоопарке Чикаго публике показали пушистую маленькую выдру (видео)

Животное родилось еще в конце февраля.

Зоопарк Чикаго показал своего пушистого питомца – маленькую выдру.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Животное родилось еще в конце февраля. Впрочем мать детеныша не смогла должным образом поддержать его.

Поэтому за выдрой заботятся работники зверинца и дают ему молоко из бутылочки.