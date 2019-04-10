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Первая в стране: в румынский зоопарк переселили малую панду (видео)

11:02, 10 апреля 2019
Спасение видов
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Пегги привезли из зверинца в Швеции. Специально для нее работники зоопарка обустроили воль'єр с домиком и конструкциями для лазанья.

Все обошлось в кругленькую сумму – 120 тысяч долларов. Сейчас Пегги осваивает свой новый дом.

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Теги: #Румыния#панда