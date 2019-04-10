Первая в стране: в румынский зоопарк переселили малую панду (видео)
11:02, 10 апреля 2019Спасение видов
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Специально для нее работники зоопарка обустроили воль'єр с домиком и конструкциями для лазанья.
В зоопарке Брашова появилась первая в Румынии малая панда.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Пегги привезли из зверинца в Швеции. Специально для нее работники зоопарка обустроили воль'єр с домиком и конструкциями для лазанья.
Все обошлось в кругленькую сумму – 120 тысяч долларов. Сейчас Пегги осваивает свой новый дом.
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