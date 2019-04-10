Первая в стране: в румынский зоопарк переселили малую панду (видео)

Специально для нее работники зоопарка обустроили воль'єр с домиком и конструкциями для лазанья.

В зоопарке Брашова появилась первая в Румынии малая панда.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Читайте такжеЛюбительница поспать: маленькая панда из шанхайского зоопарка очаровала публику (видео)

Пегги привезли из зверинца в Швеции. Специально для нее работники зоопарка обустроили воль'єр с домиком и конструкциями для лазанья.

Все обошлось в кругленькую сумму – 120 тысяч долларов. Сейчас Пегги осваивает свой новый дом.