Во Франции нашли огромную устрицу (фото)

На французской ферме по выращивании устриц нашли огромного моллюска весом в 1,3 килограмма.

Об этом написал в Facebook один из сотрудников фермерского хозяйства. Крупную устрицу нашли во французской коммуне Тальмон-Сент-Илер. Ее длина составляет 27 см, а вес - 1,3 кг.

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Моллюска обнаружили дети фермера Жака Петигаза, занимающегося выращиванием устриц. Сначала дети подумали, что нашли камень.

Сам фермер отмечает, что занимается выращиванием устриц 42 года и вырос в семье фермера, но такого крупного моллюска еще не видел.

По предварительным оценкам, устрице от 30 до 40 лет. Петигаз решил оставить устрицу, чтобы посмотреть до каких размеров она может вырасти.

Рекордная устрица во Франции весила 2 килограмма и достигала 35 сантиметров в длину.

Как сообщал УНИАН, ранее в американском заповеднике был обнаружен гигантский питон.