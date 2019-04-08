Более 2 тысяч летучих мышей спасли в харьковском центре реабилитации (видео)
14:50, 08 апреля 2019Спасение видов
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Летучих мышей везли в Харьков со всей Украины.
Более 2 тысяч летучих мышей спасли в харьковском центре реабилитации
В Харькове на волю выпустили более 2 тысяч летучих мышей, которых за зиму спасли в центре реабилитации.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Летучих мышей везли в Харьков со всей Украины, ведь этот центр уникален, и только здесь готовы откармливать и лечить лиликов, которые внезапно проснулись среди зимы. И накануне всех, кто выздоровел и набрался сил, отпустили на волю.
Спасенных, говорят работники центра, могло быть больше. Однако люди боятся летучих мышей и пытаются уничтожить. Виной тому - мифы.
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