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Более 2 тысяч летучих мышей спасли в харьковском центре реабилитации (видео)

14:50, 08 апреля 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Летучих мышей везли в Харьков со всей Украины, ведь этот центр уникален, и только здесь готовы откармливать и лечить лиликов, которые внезапно проснулись среди зимы. И накануне всех, кто выздоровел и набрался сил, отпустили на волю.

Спасенных, говорят работники центра, могло быть больше. Однако люди боятся летучих мышей и пытаются уничтожить. Виной тому - мифы.

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Теги: #Харьков#летучие мышипогода в Харькове