Умерла самая одинокая утка в мире

На острове в Полинезии умерла единственная в стране утка.

На небольшом полинезийском островке Ниуэ умерла единственная в государстве утка, которую прозвали «самой одинокой уткой в мире».

Утка по кличке Тревор скончалась после нападения собак, сообщает «Би-би-си».

Тревор был местной знаменитостью, поскольку он был единственной уткой, жившей на отдаленном тихоокеанском острове.

Отмечается, что он появился на острове в 2018 году, но, как он туда попал, — осталось загадкой.

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На протяжении своей недолгой жизни Тревор жил в придорожной луже, за уровнем воды в которой регулярно следила местная пожарная служба, а местные жители постоянно кормили его.

«Здесь нет рек, ручьев или озер, поэтому Тревор решил жить в луже. Он регулярно летал вокруг, чтобы навестить местных жителей на своих лужайках и наслаждался вкусными угощениями, которые они предлагали. Его могли накормить горохом, кукурузой или овсом», — сказала местная жительница Финдли.

Ранее сообщалось, что самая одинокая лягушка в мире обрела пару.