На Харьковщине сгорел частный приют для животных (видео)

Помочь приюту можно, взяв себе домой питомца. Также волонтерам нужны корма для животных и помощь в восстановлении здания.

В Чугуеве Харьковской области сгорел приют для животных, который организовали местные волонтеры в одном из домов частного сектора. Читайте такжеВ Германии запретили брать животных из приютов в период праздников Огонь повредил крышу, вылетели окна. К счастью, животные не погибли. Помочь приюту можно, взяв себе домой питомца. Также волонтерам нужны корма для животных и помощь в восстановлении здания. Волонтеры собираются искать независимых экспертов, чтобы выяснили причину возгорания, поскольку им не раз поступали угрозы от некоторых местных жителей.

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