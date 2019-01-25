На Харьковщине сгорел частный приют для животных (видео)
21:54, 25 января 2019Спасение видов
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Помочь приюту можно, взяв себе домой питомца. Также волонтерам нужны корма для животных и помощь в восстановлении здания.
В Чугуеве Харьковской области сгорел приют для животных, который организовали местные волонтеры в одном из домов частного сектора.
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Огонь повредил крышу, вылетели окна. К счастью, животные не погибли.
Помочь приюту можно, взяв себе домой питомца. Также волонтерам нужны корма для животных и помощь в восстановлении здания.
Волонтеры собираются искать независимых экспертов, чтобы выяснили причину возгорания, поскольку им не раз поступали угрозы от некоторых местных жителей.
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