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На Харьковщине сгорел частный приют для животных (видео)

21:54, 25 января 2019
Спасение видов
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Огонь повредил крышу, вылетели окна. К счастью, животные не погибли.

Помочь приюту можно, взяв себе домой питомца. Также волонтерам нужны корма для животных и помощь в восстановлении здания.

Волонтеры собираются искать независимых экспертов, чтобы выяснили причину возгорания, поскольку им не раз поступали угрозы от некоторых местных жителей.

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Теги: #Харьков#животные