В венгерском зоопарке впервые показали младенца редкого пингвина (видео)
11:23, 21 января 2019Спасение видов
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Пингвин родился полтора месяца назад.
В венгерском зоопарке впервые показали младенца редкого пингвина
Редкое пополнение в венгерском зоопарке: в Дебрецене родился пингвин.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Правда, еще полтора месяца назад. Вот только работники зверинца это скрывали. Ждали пока младенец наберется сил.
Теперь малыш весит уже 2 килограмма. Его впервые представили посетителям.
Обычно, этот вид пингвинов живет в больших колониях и гнездится на каменных берегах Южной Африки. И с каждым годом их становится все меньше из-за человеческой деятельности и ухудшения экологии.
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