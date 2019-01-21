В венгерском зоопарке впервые показали младенца редкого пингвина (видео)

Пингвин родился полтора месяца назад.

Редкое пополнение в венгерском зоопарке: в Дебрецене родился пингвин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Правда, еще полтора месяца назад. Вот только работники зверинца это скрывали. Ждали пока младенец наберется сил.

Теперь малыш весит уже 2 килограмма. Его впервые представили посетителям.

Обычно, этот вид пингвинов живет в больших колониях и гнездится на каменных берегах Южной Африки. И с каждым годом их становится все меньше из-за человеческой деятельности и ухудшения экологии.