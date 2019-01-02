В Австралии жабы спасались от ливня, путешествуя на питоне (видео)

Камышовые жабы были завезены в Австралию в 30-х годах прошлого века и распространились по всему континенту. Они ядовиты.

Несколько камышовых жаб забрались на трехметрового оливкового питона, когда ливень затопил их норы возле дамбы в городке Кунунарра в Австралии. Фермер Пол Мок снял видеокадры путешествия лягушек на змее и разместил их в YouTube.

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Он рассказал телеканалу ABC Australia, что часто видит питона на своем участке и дал ему прозвище Монти. "Просто поразительно, насколько умна эта змея и как она ладит с жабами, чтобы помочь им выжить", – отметил Мок.

Камышовые жабы были завезены в Австралию в 30-х годах прошлого века и распространились по всему континенту. Они ядовиты. Оливковые питоны относятся к числу неядовитых змей.