Эксперты отмечают, что на рост продаж натурального меха в мировом Luxury сегменте на 20%, кроме погодных условий и пандемии, повлияло внедрение системы обязательной сертификации и отслеживания меха FURMARK, разработанной Международной федерацией меха (IFF). С 2021 года эта программа вступает в силу.

FURMARK охватывает экологичность, благополучие животных, а также выделку и крашение меха. «На протяжении всей цепочки поставок система отслеживания гарантирует, что каждый этап производственного процесса соответствует строгим требованиям, которые учитывают всемирно признанные стандарты защиты животных и устойчивого развития. Теперь весь качественный мех будет соответствовать строгим правилам и стандартам - на благо животных, окружающей среды и общества», - считает президент Международной федерации меха Марк Оатен.

С введением FURMARK все основные меховые аукционы обязуются продавать сертифицированную фермерскую и дикую пушнину. Эта пушнина по цепочке переходит к сертифицированным скорнякам и красильщикам, а затем - к производителю. Все ступени поставок отныне подлежат комплексным, прозрачным, независимо проверенным системам отслеживания и внешнему аудиту. Система отслеживания меха основана на технологии ChainPoint, многоязычной веб-платформе, которая позволяет регистрировать несколько участников цепочки поставок, чтобы они могли сотрудничать в своих секторах.

Таким образом FURMARK предоставляет розничным продавцам, брендам и потребителям полную гарантию и уверенность при покупке натурального меха. Соблюдать все требования и стандарты готовы участники мехового рынка: фермеры, аукционные дома, скорняки, красильщики, продавцы. Исследования показали, что более 80% розничных продавцов поддерживают FURMARK.

«Украина является членом Международной федерации меха. Все наши норковые фермы, которые продают свою продукцию на мировых аукционах, неукоснительно придерживаются всех стандартов, обеспечивающих благополучие животных, экологические и этические нормы, охрану окружающей среды, социальную ответственность. Наша продукция без проблем получит сертификацию FURMARK», - сказал президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина

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Автор: УНИАН