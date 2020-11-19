Необычный улов обнаружили ученые Одесского центра ЮгНИРО при осмотре сеток в Одесском заливе. В сетку попала рыба-гермафродит - каменный окунь.
Читайте такжеНа озере Караколь в Казахстане остановились более тысячи фламинго (видео)Об этом сообщают в Госрыбагентстве Украины.
Такие редкие виды рыб позволяют ученым глубже оценить состояние Черноморской ихтиофауны.
Каменный окунь - один из лучших охотников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет его тела полностью совпадает с цветом каменных водорослей.
Обычно рыба достигает длины 30 см и веса около 250 граммов. Ее тело сплющено и покрыто мелкой чешуей.
Каменный окунь – гермафродит, в половых железах каждой особи развиваются как женские, так и мужские половые клетки. При этом икра и молоки у одного лица созревают в разное время, и он поочередно выполняет функции самки и самца.
Каменный окунь занесен в Красную книгу Украины в связи с малой численностью популяции.
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