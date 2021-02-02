Этот вид попугайчиков гнездится на юго-западе Тасмании, а зимует в континентальной Австралии.

Редкий вид попугаев (золотистобрюхие травяные) вывели в этом году рекордное число птенцов.

Читайте такжеУченые назвали причину появления одной из самых больших пустынь на ЗемлеОб этом пишет N+1 со ссылкой на проект Orange-bellied Parrot Tasmanian Program.

Этот вид попугайчиков гнездится на юго-западе Тасмании, а зимует в континентальной Австралии.

В общей сложности специалисты насчитали в гнездах более девяноста молодых попугаев, причем семь из них - в двух гнездах, которые расположены за пределами привычного места размножения вида.

«Этот результат особенно вдохновляет, если учесть, что еще несколько лет назад вся дикая популяция не превышала пятнадцати птиц. Увеличить ее удалось за счет выпуска в природы выведенных в неволе особей», – пишет издание.

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Автор: УНИАН