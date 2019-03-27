В Днепре "Таврию" переделали в электрокар с запасом хода на 150 километров (видео)

От идеи до готового авто энтузиасты прошли за семь месяцев.

В Днепре трое энтузиастов превратили грузовую "Таврию" в электрокар.

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Переоборудование стоило около 90 тыс. грн, которые окупятся уже за полтора года, говорится в сюжете ТСН. Во время работ автомобилисты сразу поставили перед собой цель: авто должно проезжать не менее 100 км, но уже во время тестов поняли, что превзошли сами себя. Так, заряда батареи "электротаврии" хватает на 150 км.

Разработчики отмечают, что максимальная скорость не разочаровала – около 100 км/час. Таким могут похвастаться далеко не все китайские аналоги.

На подготовку проектасамодельного электрокара у энтузиастов ушло около трех месяцев подготовки и еще четыре – на сборку. После тестов автомобилисты зарегистрировали авто в государственном авто-транспортном проектном институте и в Сервисном центре МВД.

В перспективе мужчины возможно начнут производить такие же автомобили под заказ.

"Мы пытались сделать так, чтобы все наши конструкторские решения, наработки мы могли предложить обычным людям", - говорит один из авторов "электротаврии".

В целом же автомобилисты рассказывают, что черпали вдохновение и информацию на YouTube, а уже потом искали нужные комплектующие в Украине. При этом они удивились, что некоторые системы даже изготавливаются на Родине.