У Минэнерго нет инструмента реализации Нацплана по сокращению выбросов в атмосферу - экологи

Обязательства по снижению выбросов в атмосферу, которые Украина взяла на себя, приняв Национальный план по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок, на сегодня выполнить невозможно: на государственном уровне нет понимания его важности и механизмов финансирование.

Об этом шла речь на пресс-брифинге «Экологический повестку дня для кандидатов в Президенты Украины» Украинском кризисном медиа-центре.

Так, координатор по поддержке общин центра экологических инициатив Тамара Харчилава в ответ на просьбу дать оценку перспективам реализации Национального плана заявила, что "вопрос полностью не исследован, из каких источников финансировать". Она напомнила о непрозрачном распределении экологического налога и нехватке средств. В свою очередь, участница ИГ "Save Dnipro" Ирина Черныш отметила, что из всех семи шагов, указанных в постановлении Кабмина для реализации Национального плана, выполнен только один: создана рабочая группа, хотя создать соответствующие условия нужно было еще в 2018 году.

"Что говорит Министерство энергетики? Они говорят о том, что у них фактически нет инструментов реализации такого Национального плана", - резюмировала она.

По мнению эксперта по климатической и энергетической политики Олега Савицкого, формально Национальной план сокращения выбросов был принят, но в такой форме, который полностью исключает его реализацию. В частности, документ содержит много несоответствий, в том числе тепловую генерацию на оккупированных территориях, а также не учтена потеря значительной части антрацитовых шахт на Донбассе. "Сейчас этот план необходимо пересматривать и актуализировать, чтобы государство имело реальный длительный план для тепловой генерации. Сейчас тепловая генерация существует в правовом вакууме", - заявил Савицкий.

Напомним, Национальный план по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок утвержден в 2017 году. Документ является частью обязательств по соглашению об Ассоциации с ЕС и соглашением с Энергетическим сообществом. Однако он не определяет финансовые инструменты и конкретные даты введения объектов из эксплуатации, а также содержит немало неточностей.