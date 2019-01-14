Volkswagen инвестирует 800 миллионов долларов в производство электромобилей в США

В 2022 году компания планирует выпустить первый электрический городской кроссовер Volkswagen I. D. CROZZ.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen инвестирует около 800 миллионов долларов (700 миллионов евро) в свой завод в городе Чаттануга, расположенный в американском штате Теннесси, для развертывания там производства электромобилей.

Об этом в понедельник, 14 января, заявил председатель правления VW Герберт Дисс, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Компания планирует создать на заводе дополнительные тысячи рабочих мест, чтобы в 2022 году выпустить первый электрический городской внедорожник Volkswagen I. D. CROZZ.

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"Решение о производстве нашего американского электромобиля в Чаттануге является неотъемлемой частью стратегии роста Volkswagen в Северной Америке. Мы боремся за долю рынка в США", - заявил он.

Сейчас концерн выпускает на заводе в Чаттануге два автомобиля: внедорожник Atlas и седан Passat. В марте прошлого года Volkswagen объявил, что инвестирует в завод 340 миллионов долларов для производства пятиместного варианта внедорожника Atlas Cross Sport.

Ранее сообщалось, что крупнейший мировой автоконцерн Volkswagen собирается вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей, а к 2030 году представить электроверсии всех своих моделей.