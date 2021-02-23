Бутон распускался десять дней, однако полное цветение длилось лишь 12 часов.

Редкий кактус зацвел в ботаническом саду Кембриджского университета в Британии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бутон распускался десять дней, однако полное цветение длилось лишь 12 часов. После этого цветок вновь закрылся.

Все от начала до конца можно было посмотреть онлайн. Что и сделали двести тысяч человек со всего мира.

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Трансляция сопровождалась комментариями работников ботсада. Для этого они буквально дежурили возле растения.

Этот кактус происходит из лесов Амазонии. Называется лунным цветком, за то что зацветает преимущественно ночью.

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Автор: УНИАН