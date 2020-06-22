Содержание нефтепродуктов в море у одесского пляжа «Дельфин» превышает норму в 16,4 раза - Госэкоинспекция

На чрезвычайную ситуацию оперативно отреагировали, и разлив топлива был локализован с помощью сорбента, но купаться в море запрещено.

Госэкоинспекция отобрала пробы морской воды у танкера «Делфи», затонувшего в районе одесского пляжа «Дельфин» 22 ноября 2019 года, и обнаружила, что нормативы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

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Чиновник отметил, что на чрезвычайную ситуацию оперативно отреагировали, и разлив топлива был локализован с помощью сорбента, но купаться в море запрещено.

«Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но этого так и не сделали, - написал Малеваный. - Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода. Буду держать вас в курсе».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

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