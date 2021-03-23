Наличие в биоматериале вируса гриппа птицы подтвердили лабораторные исследования.

На озере Сиваш в Херсонской области от птичьего гриппа погибли 90 лебедей.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области, информация об обнаружении погибших лебедей на территории прибрежной зоны озера Сиваш охотничьих угодий Генического районного совета УООР (Украинского общества охотников и рыболовов) поступила 22 марта.

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"На место были направлены специалисты Генического управления для выяснения эпизоотической ситуации и проведения эпизоотического расследования. Там было обнаружено 90 мертвых птиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биологический материал от 5 трупов погибшей птицы направили в Николаевскую областную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для проведения исследований на птичий грипп.

"Лабораторные исследования выявили наличие в биоматериале вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5", - рассказали в ведомстве.

В связи с этим решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ГЧПК) при Генической райгосадминистрации от 23 марта введен карантин относительно высокопатогенного гриппа птицы, проведено зонирование вспышки.

Гибель птиц в заповеднике "Аскания-Нова": что известно

В январе на Херсонщине полиция начала расследование по факту смерти более 200 краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова".

23 февраля на территории заповедника зафиксировали гибель еще 187 птиц.

В начале марта в Госпродпотребслужбе заявили, что птицы, которых обнаружили мертвыми 23 февраля, погибли из-за яда против грызунов. О случае отравления 218 серых журавлей исследования продолжаются.

22 марта стало известно о гибели еще 12 краснокнижных птиц в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

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Автор: Светлана Макринская