Ранее Симферопольское водохранилище полностью обеспечивало город.

С марта 2020 по март 2021 года практически полностью высохло Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших в оккупированном Крыму.

Сравнительные фото опубликованы на YouTube-канале "Аргументы недели Крым".

На них видно, до каких катастрофических масштабов обмелел водоем.

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Жители оккупированного полуострова отметили, что уже на протяжении нескольких месяцев воду из Симферопольского водохранилища накапливают только на экстренные случаи. Сейчас его запасы составляет один миллион кубических метров. Хотя ранее оно полностью обеспечивало город.

Минимальное количество воды в Симферопольском водохранилище опускалось до 7% общего объема.

В связи с этим оккупационные "власти" Крыма обеспокоены прогнозом о засушливом лете в 2021 году.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты полагают, что возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за минувшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Денис Прядко