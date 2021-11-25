Также искоренение экотерроризма поможет развиваться отечественной экономике, отмечают специалисты.

Экологи бьют тревогу, ведь экорейдерство несет угрозу для украинской экономики. А изменить ситуацию сможет лишь системное сотрудничество бизнеса и государственных структур.

Кроме того, специалисты настаивают на юридическом определении такого явления как экорейдерство. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеВ Украине требуют на законодательном уровне определить понятие "экотероризм" и "экорейдерство"Президент профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок отмечает, что побороть экологические манипуляции возможно только благодаря системной работе со стороны государства. Кроме того, отмечает она, нужно повышать уровень знаний относительно того, что стоит за конкретными инициативами.

"Только такая коллаборация позволит реализовать качественные инвестиционные проекты", – убеждена Цыганок.

Из-за вопиющей ситуации с рейдерскими атаками экологи инициировали законодательные изменения, которые позволят предприятиям эффективно бороться с правонарушителями.

"Эксперты убеждены: лишь уничтожение такого явления как экотероризм на государственном уровне позволит привлекать иностранные инвестиции и развиваться отечественной экономике", — говорится в сюжете.

Автор: Григорий Бондарь