Спасатели продолжают тушить очаги тления в лесах Чернобыльской зоны

В тушении огня задействованы 207 человек с привлечением 64 единиц техники, в том числе двух вертолетов.

Спасатели продолжают тушить очаги тления в лесных массивах в Чернобыльской зоне.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в лесах в зоне отчуждения локализован.

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Подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно один путепрокладчик Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 55 км минерализованных полос.

В тушении огня задействованы 207 человек с привлечением 64 единиц техники, в том числе двух вертолетов, которыми 29 апреля осуществлено 42 сброса - 84 тонн воды (с начала работ - 5 тыс. 378 тонн).

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.