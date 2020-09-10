Эколог сообщила, что артезианские источники в Украине не посчитаны государством.

Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду.

Читайте такжеЦветение Днепра: экологи рассказали об опасности для киевлян (видео)Об этом в интервью УНИАН рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

По ее словам, это серьезная проблема, которая не может не пугать.

"Мы видим дефицит питьевой воды, при этом, не знаем реального количества питьевой артезианской воды", - отметила она.

Эколог сообщила, что артезианские источники не посчитаны государством. По ее словам, в Украине нет ни одного специалиста, который бы мог сказать: «У нас на ближайшие 50-100 лет есть такое-то количество питьевой артезианской воды».

"Во-первых, нужно провести мониторинг и понять текущую ситуацию. Во-вторых, надо запретить использовать уникальные источники артезианской воды для нужд сельского хозяйства. Сейчас это делают, потому что законом не запрещено. Хотя, на мой взгляд, это вообще недопустимая, криминальная аномалия", - заявила специалист.

Она подчеркнула, что для промышленных нужд воду можно опреснить, есть много технологий. При этом она отметила, что артезианская вода в Украине ограничена, поэтому надо запретить использовать этот ресурс для любых нужд, кроме питьевого водопотребления.

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Перевод: Ирина Петренко