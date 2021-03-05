В аквариуме норвежского города Берген пингвинам после месяцев карантина разрешат покинуть изоляцию.
29 пингвинов Дженту с начала декабря находились на карантине из-за выявления случаев очень заразного штамма птичьего гриппа H5N8, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Теперь птицы наконец получили первую дозу вакцины, а после Второй смогут вернуться к нормальной жизни - развлечениям в ледяной воде, скольжению на животе, ловле рыбы.
Читайте такжеКрасная книга Украины пополнится почти 150 видами животных: кто войдет в 4-е изданиеПервый укол самым старым и наиболее уязвимым птицам сделали в среду, а в четверг прививки получили более молодые пингвины.
Среди только что иммунизированных - пингвиниха Эрна, названная в честь премьер-министра Эрны Сульберг, которая когда-то работала летом в аквариуме - туристической достопримечательности ее родного города Берген.
"Тот факт, что сейчас вакцинируют пингвинов, является чистой случайностью, абсолютно независимой от коронавируса, однако это свидетельствует о том, что вакцины важны, особенно сегодня", - сказал директор аквариума Аслак Свердруп.
В дикой природе пингвины-шкиперы (или как их еще называют - Дженту) живут по ту сторону Земли, в Антарктиде. Ни один пингвин в Бергенском аквариуме не заразился гриппом. Несмотря на то, что болезнь может быть смертельной для птиц, передача ее людям крайне редка.
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