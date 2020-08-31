Заметно подросшие братья Пит и Пауль получили праздничный ледяной торт ко дню рождения.

В зоопарке Берлина (Zoologischer Garten Berlin) всеобщие любимцы панды-близнецы Пит и Пауль 31 августа 2020 года отпраздновали свой первый день рождения.

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Заметно подросшие братья по этому случаю получили праздничный ледяной тортс цифрой 1, с которым они довольно быстро играючи разобрались.

Как сообщается в Instagram зоопарка, в праздничное лакомство спрятали свеклу, морковь, а также любимое (и основное) лакомство всех панд - бамбук.

Также в зоопарке показали умилительное видео о том, как прошел первый год жизни уже знаменитых на весь мир панд.

Панды в Берлинском зоопарке: что известно

24 июня 2017 года в Берлинский зоопарк из Китая прибыла пара больших панд – трехлетняя Менг Менг и семилетний Цзяо Цин. Вскоре панд начали готовить к размножению, как только самочка достигнет половой зрелости. В Берлинском зоопарке уже раньше жили большие панды, которые так и не смогли дать потомство.

Большие панды довольно тяжело розмножаются, особенно в неволе. Дело в том, что эти большие медведи по натуре одиночки и большую часть года они проводят раздельно. При этом самки готовы к зачатию лишь 1-3 дня в году, которые приходятся на конец марта. Также панды довольно стеснительны и не любят, когда за ними "подглядывают". Например, большие панды Ин Ин и Ле Ле из Гонконгского зоопарка Ocean Park смогли спариться впервые за 10 лет совместной жизни, только когда учреждение закрыли на карантин.

Менг Менг и Цзяо Цин решили серьезно "сблизить" в начале 2019 году. Однако когда пришел момент судьбоносного "свидания", парень действовал несколько неуверенно, потому в зоопарке решили дополнительно прибегнуть к искусственному оплодотворению. Эксперты смогли установить беременность Менг Менг только за неделю до родов с помощью УЗИ.

Новорожденные панды-близнецы получили имена Мэн Сян (Meng Xiang) и Мэн Юань (Meng Yuan), что переводится как "желанная, долгожданная мечта" и "осуществленная мечта". Однако в Германии им дали также неофициальные "немецкие" имена Пит и Пауль. Дебют 5-месячных пандочек перед публикой состоялся в январе 2020 года.

Все панды в мире являются собственностью Китая, откуда они родом. Зоопарки других стран могут получить их только по дипломатическим каналам, за приличную арендную плату. Согласно правилам китайской панда-дипломатии, рожденные за границей медведи в возрасте 4 лет отправляются в исследовательские центры Китая. Например, в прошлом годы зоопарк Вашингтона вынужден был попрощаться со всеобщей любимицей пандой Бэйбэй, поскольку ей исполнилось 4 года.

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Автор: Марина Григоренко