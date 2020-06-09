Bloomberg: Одноразовый пластик отвоевывает мир благодаря коронавирусу

Лоббистские группы воспользовались пандемией, чтобы выступить против запретов одноразовых вещей.

18 марта, через неделю после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, глава крупнейшей группы США по лоббированию в сфере производства пластика Тони Радошевский отправил секретарю американского Департамента здравоохранения Алексу Азару грозное письмо.

В нем он писал, что запреты одноразовых вещей годами вводились в городах и штатах. Но коронавирус угрожает жизни и благосостоянию американцев. Так что пора с этим покончить.

"Одноразовые пластиковые продукты - наиболее гигиеничный выбор для многих целей, особенно если речь идет о потреблении и транспортировке еды, купленной в ресторане или продуктовом магазине", - цитирует письмо Bloomberg.

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"Мы просим департамент выступить против запретов на такие продукты из-за риска для безопасности общества и чтобы помочь остановить поспешный запрет этих продуктов", - писал Радошевский.

Лоббисты пластика были повсюду во время пандемии, расхваливая роль, которую сыграли одноразовые вещи в защите продуктов, медиков и целых семей. Ранние цифры указывают на то, что их усилия не были напрасными. В апреле немецкая компания Ineos Styrolution Group и американская Trinseo зафиксировали большой рост продаж в их отделениях, которые занимаются производством средств для здравоохранения и упаковок для продуктов.

"Эти компании воспользовались моментом, чтобы практически вернуть обратно такие вещи, как пластиковые пакеты", - сказал адвокат Центра международного законодательства по окружающей среде Стивен Фейт.

"Некоторые аналитики говорят о необходимости заматывать все в пластик, даже бананы. И это именно то, что продвигает эта индустрия", - добавил он.

Это резкий разворот для сектора, который еще несколько месяцев назад казался изгоем. Под давлением инвесторов и потребителей компании ставили себе целью сократить зависимость от пластиковых упаковок. Такой курс взяла даже Coca-Cola, которую группа Break Free From Plastic два года подряд называла крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Более 125 стран ввели определенные запреты на пластик. Об этом свидетельствует отчет программы по окружающей среде ООН и Института мировых ресурсов.

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Изменение в подходе состоялось отчасти из-за осознания, что использование пластика выходит далеко за пределы возможностей переработки. Если бумага легко распадается самостоятельно, то в случае пластика нужны дорогостоящие химикаты. Много продуктов из него включительно с пленкой, из которой делают пакеты для супермаркетов, вообще невозможно переработать.

Трудности с переработкой пластика долгое время удавалось игнорировать. Ведь Китай просто взял все это на себя. С 1992 до 2017 года страна получала примерно 45% всего пластика в мире, который можно переработать. Но за 25 лет Китай исчерпал свои возможности. Большая часть из того, что он получал от других стран, была слишком загрязнена для повторного использования. А китайское население теперь генерирует больше пластикового мусора, чем может переработать.

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Программы переработки пытались поглотить избыточные объемы и были ослаблены распространением коронавируса. В США города Фаетвиль, штат Арканзас, Далтон, штат Джорджия, и другие меньшие города решили, что переработка не обязательна или что угроза заразиться через многоразовую посуду слишком большая, чтобы рисковать. В это же время, сети, такие как Starbucks и Dunkin объявили о временном запрете приносить в свои заведения личные многоразовые чашки. Штат Нью-Йорк отложил запрет на пластиковые пакеты, который должен был вступить в силу с первого марта. Сначала запуск запрета отложили до 15 мая, а затем - до 15 июня.

Активисты, которые боролись с пластиком, были ошеломлены такими событиями. Бывший администратор Агентства по защите окружающей среды США Джуди Енк говорит, что, конечно, общественное здоровье на первом месте. Но, будучи основательницей проекта Beyond Plastics, она сомневается, действительно ли одноразовые стаканчики могут защитить людей. Например, бумажные деньги уже давно имеют дурную славубольшого распространителя заразы.

"И что, Starbucks теперь не будет принимать наличные?" - говорит она.

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Bloomberg признает, что пластик действительно выполняет важные функции в обществе, а особенно в сфере здравоохранения. Одноразовые хирургические перчатки, иглы, инсулиновые шприцы, катетеры и капельницы сократили риск заражения и упростили операции в больницах, решив проблему стерилизации. Но исследования активности вируса на разных поверхностях показали, что на пластике он остается опасным дольше, чем на других поверхностях, особенно в сравнении с картоном, который легко перерабатывать.

Крупнейшим фактором, который определит, отвоюет ли одноразовый пластик свои позиции после пандемии COVID-19, будет цена на нефть. В последнее время она обвалилась под действием двойного удара со стороны карантина и нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

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