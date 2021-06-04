Пакеты под запретом. Что брать в супермаркет и на рынок вместо них

В Украине с 2022 года будет запрещено использование пластиковых пакетов. К этому моменту потребителю должны предложить альтернативные упаковки - бумажные, "био", матерчатые сумки многоразового использования, или, например, авоськи. Готов ли к этому бизнес? А сами украинцы?

Пластиковые пакеты и упаковки из этого ядовитого для жизни материала вскоре канут в Лету. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий с 1 января 2022 года ограничение оборота «кульков», давно ставших для нас привычными. Их нельзя будет распространять в розничной торговле, заведениях общественного питания, ресторанном бизнесе, в также в сфере услуг.

В Минэкологии подчеркивают, что пакеты - бомба замедленного действия: их изготавливают с использованием оксо-примесей, которые помогают распадаться пакету на микропластик, а он с легкостью проникает в почву и воду, загрязняя окружающую среду.

Не каждый пакет – вредный пакет?

На данном этапе под запрет попали не все виды такой упаковки. Для начала, это коснется сверхтонких, тонких (толщиной до 50 мкм) и оксоразлагаемых. В основном, речь идет о прозрачных пакетах-майках, которые в неограниченном количестве предлагают в магазинах, аптеках, при заказе еды на вынос... До 2023 года ограничения не распространяются на биоразлагаемые и сверхлегкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки или транспортировки свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучего товара, льда.

Будет также внедрена обязательная маркировка биоразлагаемых «кульков» (в соответствии с евростандартами). Но использовать маркировку «био», «биопакеты» и «биоразлагаемые» можно будет только в том случае, если она соответствует спецнормам.

У игроков рынка будет время, чтобы адаптироваться к изменениям - 9 месяцев. По завершению переходного периода предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штрафы. От 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен за первый «прокол», за повторное нарушение – от 3,4 тысячи до 8,5 тысячи гривен. Будут штрафовать и за склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов. В первый раз такое нарушение потянет на сумму от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен, за повторное нарушение придется пополнить казну на сумму от 17 тысяч до 34 тысячи гривен.

В законе отмечается, что одновременно со штрафом будет приниматься и решение о конфискации пластиковых пакетов, которые не отвечают требованиям законодательства. А их утилизацию оплатит субъект распространения.

К моменту завершения адаптивного периода бизнес должен предложить потребителям альтернативные пакеты – бумажные, «био», матерчатые сумки многоразового использования и прочее.

Кстати, в законе предлагается стимулировать развитие производства биоразлагаемых пластиковых пакетов. Но каким образом? Об этом законодатели упомянуть забыли.

По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, закон был принят, чтобы предотвратить негативное влияние пластика на окружающую среду и здоровье людей.

В ведомстве отмечают, что менее 1% полиэтиленовых пакетов перерабатывается, остальные попадают на свалки, загрязняя окружающую среду. Эта проблема уже приобрела мировой масштаб. Тридцать три страны полностью запретили использование и оборот некоторых полиэтиленовых пакетов, пятьдесят три страны ввели частичный запрет или налог на них. Наконец, и Украина присоединилась к такому решению.

При этом в министерстве подчеркнули, что социально ответственный бизнес, не дожидаясь законодательных ограничений, уже начал готовиться к переменам. Во многих крупных торговых сетях уже сегодня покупателям предлагают альтернативы пластиковым пакетам - многоразовые сумки и биопакеты.

Не все так гладко

Бизнес поддерживает экостремления государства в части постепенного отказа от пластика, но не без замечаний и предложений.

Так, эксперты Европейской Бизнес Ассоциации еще при обсуждении проекта закона предлагали включить в него положение о возможности в дальнейшем использовать пакеты из переработанного пластика.

«Ведь отрасль рециклинга только начинает зарождаться в Украине и нуждается в государственной поддержке. Поэтому важно способствовать развитию отрасли и производству продукции из переработанного сырья, в частности, пластиковых пакетов, а не вводить запрет на их использование. В этой связи Ассоциация предлагала не распространять запрет на пакеты из рециклингового пластика, с содержанием вторичного сырья не менее 50%», - отмечают в ЕБА.

В Ассоциации подчеркивают, что в Украине все еще есть острая необходимость разработки рамочного законодательства по обращению с отходами. Без него, к сожалению, вопрос утилизации, сжигания, захоронения отходов остается открытым. А запрет использования все же не приведет к исчезновению пластика.

Кроме этого, не было учтено предложение Ассоциации предусмотреть более длительный переходный период, который бы позволил и сфере торговли, и отрасли производства пластиковых пакетов адаптироваться и менее болезненно перейти к выполнению новых требований.

«По мнению бизнеса, необходимо продлить срок вступления в силу закона до полутора лет, поскольку выбор подрядчика, который будет поставлять пакеты по новым нормам и с соответствующей маркировкой, возможен на основе проведения тендеров и с учетом подзаконных актов. А это занимает время», - подчеркивают в Ассоциации.

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Также у бизнеса много вопросов относительно того, как будет контролироваться выполнение норм закона. У компаний-членов Ассоциации есть опасения, что использование пластиковых пакетов будет под запретом только в организованных магазинах и супермаркетах, но не коснется стихийной торговли на рынках. Хотя правила ведения бизнеса должны быть для всех равными и прозрачными.

Есть замечания и к внедрению биоразлагаемых пакетов. Они, в условиях отсутствия в Украине раздельного сбора, сортировки и системы компостирования, фактически создают новый вид отходов, который можно будет утилизировать исключительно сжиганием. В худшем случае, эти упаковки также окажутся на полигонах.

«Бизнес приветствует шаги власти по постепенному отказу от пластика для улучшения экологической ситуации в стране. Однако, важно учесть все его предложения. Поэтому, сообщество обращается к президенту Украины с просьбой доработать данный законопроект», - говорится в сообщении ЕБА.

Юрист частной практики Сергей Царенко также поддерживает введение запрета на использование пластика – экология должна быть превыше всего. Но при этом он считает, что нужно одновременно решать проблему переработки отходов, которые превратили нашу страну большую свалку. И делать это, как можно быстрее.

Что же касается бизнеса, то, по мнению юриста, для перехода на другой, экологический пластик, понадобятся дополнительные инвестиции. Поскольку «экологический» - означает более дорогой, ведь его производство подразумевает внедрение новых оборудования и технологий.

«Есть ли у бизнеса на это средства, особенно в пандемический период? Вопрос, который так и остался нерешенным», - отмечает Сергей Царенко.

«И еще один важный момент – человек, независимо от запрета, должен сам для себя принять решение – пользоваться пластиком, полиэтиленовым пакетом, или нет. Это - особая экокультура, которой в Украине никто не занимается всерьез. В Европе об этом задумались несколько десятков лет назад. Пробел Украине нужно как можно быстрее ликвидировать. Необходима социальная, государственная программа относительно экологии. Но, опять-таки, это – дополнительные финансовые вливания. А денег у государства, как известно, на всякого рода экологические промоакции нет», - резюмировал эксперт.

В ногу с Европой

Действительно, Европейская комиссия инициировала отказ от одноразового пластика еще весной 2018 года. Полный запрет на него заработает уже в текущем году. Под него, в частности, попала одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки и т.д. О пакетах речь не идет, так как ограничения на их применение действуют уже около 10 лет.

А вот принцип «платит загрязнитель» в Европе планируют ужесточить - расширяется ответственность производителей за ущерб окружающей среде. К примеру, сбор за утерянные в море сети будут обязаны платить не рыбаки, а производители сетей. Также компании обяжут маркировать предупреждениями о том, что одноразовый пластик негативно влияет на экологию, сигареты с пластиковыми фильтрами, стаканчики, упаковки влажных салфеток и гигиенических прокладок.

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К 2029 году в ЕС планируют обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году они должны будут не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного пластика, в 2030 году - не менее чем на 30 процентов.

Все перечисленное подкреплено данными исследования Еврокомиссии: в год в Европе в среднем на одного жителя приходится 31 кг пластиковых отходов. Около трети пластикового мусора подлежит вторичной переработке, остальные отходы экспортируются. На долю пластика приходится 85% всего мусора в мировом океане, из них половину составляют разовые пластиковые изделия.

Данные исследования ООН еще более удручающие - если ничего не изменится, то в 2050 году в океанах, морях и прочих водоемах будет больше пластиковых отходов, чем рыбы.

В Украине проблема мусора стоит особенно остро. 95% всех твердых отходов попадают на свалки. Каждый украинец ежегодно генерирует около 350 кг мусора. А в год на полигоны и неофициальные свалки вывозят примерно 14 миллионов тонн бытовых отходов, большая часть которых припадает на пластик. Он отравляет экологию, а значит и здоровье украинцев. Именно поэтому решение ограничить использование пластика – важно. Даже если что-то в законе не учтено, исправить ошибки не поздно.

Нана Черная

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