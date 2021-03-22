Среди погибших птиц – девять серых журавлей и трое огарей красных.

На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели 12 краснокнижных птиц в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».

Читайте такжеВ Тернополе погибли лебеди: что случилосьОб этом в понедельник, 22 марта, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что к начальнику отделения полиции №3 (пгт Чаплынка) позвонил руководитель биосферного заповедника «Аскания-Нова» и сообщил о факте обнаружения 12 мертвых птиц, занесенных в Красную книгу Украины.

По данным полиции, среди погибших – девять серых журавлей и трое огарей красных. Сейчас нескольких птиц готовятся отправить на исследование.

«Основной версией следствия является то, что птицы попробовали зерно, которое местные фермеры отравили против полевых грызунов. В настоящее время в исследовательском институте в Харькове еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели», – говорится в сообщении.

Правоохранители уже расследуют два уголовных производства, открытых по фактам обнаружения мертвых птиц на территории биосферного заповедника.

«По данному факту следователями открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель". Все производства находятся на контроле руководства областной полиции», – отметили правоохранители.

Гибель птиц в заповеднике «Аскания-Нова»: что известно

В январе на Херсонщине полиция начала расследование по факту смерти более 200 краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».

23 февраля на территории заповедника зафиксировали гибель еще 187 птиц.

В начале марта в Госпродпотребслужбе заявили, что птицы, которых обнаружили мертвыми 23 февраля, погибли из-за яда против грызунов. По поводу случая отравления 218 серых журавлей, исследования продолжаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская