Животных завезли из латвийского заповедника экологи, которые занимаются восстановлением биологического разнообразия этой местности.

На острове Ермаков на днях поселилось стадо из двух десятков диких лошадей.

Читайте такжеНа Полесье активисты хотят восстановить древнюю дикую породу лошадей (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что животных туда из латвийского заповедника завезли экологи, которые занимаются восстановлением биологического разнообразия этой местности.

«Дикие животные возвращаются в природу, чтобы восстановить естественный выпас на острове», – говорится в сюжете.

Перед перевозкой на остров лошади находились на 30-ти дневном карантине. После этого их загнали на паром и доставили по реке на необитаемый остров.

Остров Ермаков: что о нем известно

Ермаков – остров на Дунае, который административно входит в состав Одесской области Украины.

Расположен между двумя проливами Дуная – Соломоновым рукавом и Килийским устьем. По второму проходит государственная граница между Украиной и Румынией.

Большую часть острова занимают болота. В основном у побережья есть редкий кустарник и заросшие травой поля. На северо-востоке расположено несколько крупных зданий. У берега, в воде, находится статуя гарцующего коня.

Другие новости о животных и экологии

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН