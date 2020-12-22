На острове Ермаков на днях поселилось стадо из двух десятков диких лошадей.

Читайте такжеНа Полесье активисты хотят восстановить древнюю дикую породу лошадей (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что животных туда из латвийского заповедника завезли экологи, которые занимаются восстановлением биологического разнообразия этой местности.

«Дикие животные возвращаются в природу, чтобы восстановить естественный выпас на острове», – говорится в сюжете.

Перед перевозкой на остров лошади находились на 30-ти дневном карантине. После этого их загнали на паром и доставили по реке на необитаемый остров.

Остров Ермаков: что о нем известно

  • Ермаков – остров на Дунае, который административно входит в состав Одесской области Украины.
  • Расположен между двумя проливами Дуная – Соломоновым рукавом и Килийским устьем. По второму проходит государственная граница между Украиной и Румынией.
  • Большую часть острова занимают болота. В основном у побережья есть редкий кустарник и заросшие травой поля. На северо-востоке расположено несколько крупных зданий. У берега, в воде, находится статуя гарцующего коня.

Другие новости о животных и экологии

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН