Крокодил съел добычу рыбаков Ивонны и Тони Палмер

В Австралии четырехметровый крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул.

На видео с рептилией обратило внимание издание 7 News.

Читайте такжеB зooпapк Иллинoйca пpивeзли редкого аллигатора-альбиноса (видео)

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 февраля, вблизи города Кардуэлл в австралийском штате Квинсленд. Ивонна и Тони Палмер рыбачили на берегу океана. Они поймали двух небольших акул.

Через несколько секунд из воды внезапно вылез четырехметровый гребнистый крокодил и проглотил улов Палмеров. Ивонна сняла этот момент на видео.

«Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела», - прокомментировала она.

Схватив акул, рептилия вернулась в воду и уплыла.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН