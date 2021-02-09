В Австралии четырехметровый крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул.
На видео с рептилией обратило внимание издание 7 News.
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Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 февраля, вблизи города Кардуэлл в австралийском штате Квинсленд. Ивонна и Тони Палмер рыбачили на берегу океана. Они поймали двух небольших акул.
Через несколько секунд из воды внезапно вылез четырехметровый гребнистый крокодил и проглотил улов Палмеров. Ивонна сняла этот момент на видео.
«Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела», - прокомментировала она.
Схватив акул, рептилия вернулась в воду и уплыла.
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