По словам защитников животных, открытых травм нет, лапки и крылья целы, однако пострадавшая птица немного пошатывается.

Днепровские волонтеры взялись за спасение лебедя, который из-за нехватки силы упал на прилавок на рынке в Мелитополе.

Об этом говорится в сообщении на странице организации Пегас в Facebook.

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Обессиленную птицу после падения сразу отправили в областной центр. Из-за необычного места приземления лебедя уже успели назвать Мандаринкой.

По словам защитников животных, открытых травм нет, лапки и крылья целы, однако пострадавшая немного пошатывается.

"Несколько дней пропьем необходимые витамины, выведем паразитов и переезжаем в приют – до весны", – уточнили волонтеры.

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Автор: УНИАН