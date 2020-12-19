Днепровские волонтеры взялись за спасение лебедя, который из-за нехватки силы упал на прилавок на рынке в Мелитополе.
Об этом говорится в сообщении на странице организации Пегас в Facebook.
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Обессиленную птицу после падения сразу отправили в областной центр. Из-за необычного места приземления лебедя уже успели назвать Мандаринкой.
По словам защитников животных, открытых травм нет, лапки и крылья целы, однако пострадавшая немного пошатывается.
"Несколько дней пропьем необходимые витамины, выведем паразитов и переезжаем в приют – до весны", – уточнили волонтеры.
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