8 сортов тюльпанов привезли из Голландии.

В Житомирской области в теплице Полесского национального университета в этом году вырастили около 40 тысяч тюльпанов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал доцент кафедры машиноиспользования указанного университета Сергей Миненко.

«Теплицы у нас обустроены уже три года – выращиваем разную рассаду, а тюльпанами занимаемся второй год. Заказываем в Голландии. Цветы выращиваем из луковиц беспочвенным методом. Весь процесс выращивания полностью автоматизирован, за подачу специального раствора, где растут цветы, отвечает техника. Она следит и за температурным режимом и другими показателями», - рассказал Миненко.

По его словам, весь посадочный материал, а это 8 сортов тюльпанов, был привезен из Голландии.

«Большинство цветов в теплице вырастили под заказ. Тем не менее, каждый может приобрести для себя тюльпаны. Полностью они должны расцвести к 8 Марта. В этом году их общее количество - около 40 тысяч, в прошлый раз было 50 тысяч», - отметил доцент и добавил, что выращиванием весенних цветов занимаются как студенты, так и преподаватели.

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Автор: Марина Чорноштан