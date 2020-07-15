В Одессе с танкера «Делфи» произошла очередная утечка нефтепродуктов

В настоящее время загрязнение полностью локализовано.

В Одессе с потерпевшего крушение танкера «Делфи» произошла очередная утечка нефтепродуктов.

Как сообщили в администрации Одесского морского порта, 15 июля сотрудники порта в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области возле судна зафиксировали пятно.

По результатам осмотра сотрудником инспекции отобраны пробы, о чем составлен соответствующий акт.

«Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток – наблюдались мощные порывы ветра», - сообщили в администрации.

Отмечается, что для локализации пятна представителем судовладельца приняты все необходимые меры: обработана поверхность морской воды сорбентом (около 100 литров), зафиксировано и закреплено боновое заграждение.

В настоящее время, по данным администрации порта, загрязнение полностью локализовано.

В пресс-службе мэрии сообщили, что площадь пятна составила 70 кв. м.

«Превышение в воде предельно-допустимых концентраций по нефтепродуктам – в 5 раз», - отметили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае и июне было зафиксировано несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня, но позднее Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.

Сейчас пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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