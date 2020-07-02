В курортной Затоке к побережью прибило десятки мертвых уток - очевидцы

Люди считают, что причиной гибели птиц могло стать отравление морской воды.

В курортном поселке Затока Одесской области к побережью Черного моря прибило десятки мертвых уток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, которые также обнародовали соответствующее видео.

Автор видео утверждает, что насчитал около 50 уток-нырков. По его словам, это произошло в районе Затоки, возле станции «Дружба».

«Со стороны моста принесло порядка 50 дохлых уток», - сообщают очевидцы, акцентируя на том, что в данном месте на побережье невыносимый смрад.

Люди предполагают, что причиной гибели птиц могло стать отравление морской воды.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области заявили, что вода в Черном море на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала «изумрудной». Волны, которые нагнало ветром, «покрасили» в зеленый цвет пляжи и самих отдыхающих.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться – море «зацвело».

Поэтому специалисты управления рекомендуют воздержаться от купания в такой воде, особенно детям. Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей.

Кроме того, желательно воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

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