Травмированную птицу сейчас поместили в Одесский зоопарк в реабилитационный центр.

На Тилигульском лимане на границе Николаевской и Одесской областей спасли редкого пеликана.

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Как говорится в сюжете ТСН, у птицы было ранено крыло. Пеликана во время прогулки с собакой увидел местный житель и выложил видео на своей странице в Facebook. Его в свою очередь увидели экологи.

На лиман приехали работники ландшафтного парка. Раненую птицу удалось поймать. Оказалось, что это молодой кудрявый пеликан, который, очевидно, из-за травмы отбился от стаи. Сейчас его поместили в Одесский зоопарк в реабилитационный центр.

Пеликана уже осмотрел орнитолог: у него травмирован сустав, летать он больше не сможет. Но самое опасное, что он истощен и нуждается в восстановлении. Предполагают, что птица могла травмироваться еще осенью, но пока было тепло - она еще могла питаться рыбой. Когда же ударили морозы и лиман замерз, пеликан уже не смог себя обеспечивать едой.

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Автор: Марина Григоренко