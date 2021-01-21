На Тилигульском лимане на границе Николаевской и Одесской областей спасли редкого пеликана.
Читайте такжеНа Днепропетровщине рисковые парни на коньках спасли раненого лебедя (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, у птицы было ранено крыло. Пеликана во время прогулки с собакой увидел местный житель и выложил видео на своей странице в Facebook. Его в свою очередь увидели экологи.
На лиман приехали работники ландшафтного парка. Раненую птицу удалось поймать. Оказалось, что это молодой кудрявый пеликан, который, очевидно, из-за травмы отбился от стаи. Сейчас его поместили в Одесский зоопарк в реабилитационный центр.
Пеликана уже осмотрел орнитолог: у него травмирован сустав, летать он больше не сможет. Но самое опасное, что он истощен и нуждается в восстановлении. Предполагают, что птица могла травмироваться еще осенью, но пока было тепло - она еще могла питаться рыбой. Когда же ударили морозы и лиман замерз, пеликан уже не смог себя обеспечивать едой.
Другие новости добра
- В Одесской области в заповедник переселили редких пеликанов, живших в ресторане (фото, видео)
- В Днепре спасают лебедя, который из-за нехватки сил упал на прилавок с мандаринами (фото)
- На Харьковщине раненого лебедя спасли из ледяной ловушки (видео)
- В Одесской области спасли лебедей, примерзших к поверхности пруда (фото)
- В Одесской области спасли двух молодых лебедей, которые вмерзли в лунки водоемов (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram