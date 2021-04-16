В Крыму обмелело один из водоемов / фото Анатолий Штефан
В оккупированном Крыму обмелел еще один водоем.
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Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
"Крым. Белогорский район. Балановский водоем. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн м3, площадь водного зеркала 41 гектар", - рассказал Штефан.
По его словам, сейчас водоем заполнен водой примерно на пятую часть.
фото Анатолий Штефан
фото Анатолий Штефан
Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
- В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.
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