Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В оккупированном Крыму обмелел еще один водоем.

Читайте такжеДефицит воды в Крыму: "власти" обеспечат военных, а не жителей - Минреинтеграции

Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Крым. Белогорский район. Балановский водоем. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн м3, площадь водного зеркала 41 гектар", - рассказал Штефан.

По его словам, сейчас водоем заполнен водой примерно на пятую часть.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская