Часть покупок кабаны унесли с собой.

Стадо кабанов окружило женщину, которая вышла из супермаркета недалеко от Рима, и украло ее покупки.

Читайте такжеВ Индии селяне нашли мертвым целое стадо слоновОб этом пишет The Guardian.

Очевидцы сняли на видео, как кабаны загоняют женщину в угол на парковке супермаркета.

Четыре взрослых и два молодых кабана преследуют женщину, заставляя отступать назад.

Они вынуждают её бросить сумку для покупок на землю, после чего начинают есть продукты. Часть покупок кабаны унесли с собой.

Издание отмечает, что в городе были случаи нападения кабанов на людей. Также все больше кабанов замечают роющимися в мусорных баках.

По разным оценкам, на территории Италии находится два миллиона кабанов, и охота на них - популярное времяпрепровождение.

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Автор: Людмила Жерновская