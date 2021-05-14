Стадо кабанов окружило женщину, которая вышла из супермаркета недалеко от Рима, и украло ее покупки.
Читайте такжеВ Индии селяне нашли мертвым целое стадо слоновОб этом пишет The Guardian.
Очевидцы сняли на видео, как кабаны загоняют женщину в угол на парковке супермаркета.
Четыре взрослых и два молодых кабана преследуют женщину, заставляя отступать назад.
Они вынуждают её бросить сумку для покупок на землю, после чего начинают есть продукты. Часть покупок кабаны унесли с собой.
Издание отмечает, что в городе были случаи нападения кабанов на людей. Также все больше кабанов замечают роющимися в мусорных баках.
По разным оценкам, на территории Италии находится два миллиона кабанов, и охота на них - популярное времяпрепровождение.
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