На Буковине срочно укрепляют дамбу на реке Черемош из-за угрозы прорыва

Вследствие подмыва было повреждено около 30 метров защитной дамбы, существовала угроза ее прорыва и подтопления части территории двух сел.

В Черновицкой области из-за угрозы прорыва дамбы на реке Черемош проведены мероприятия по её укреплению.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области, 7 мая в 17:50 к спасателям поступила информация, что на реке Черемош в результате подмыва повреждено около 30 м защитной дамбы, существовала угроза её прорыва и подтопления части территории сел Банилов и Слобода-Банилов Вижницкого района.

Читайте такжеВозле "украинской Венеции" произошел масштабный лесной пожар: спасатели призывают соблюдать правила отдыха на природе

Отмечается, что спасатели совместно с другими службами и местным населением проводили работы по укреплению поврежденного участка дамбы мешками со щебнем и связками лесоматериалов.

По состоянию на 6 часов 8 мая работы по укреплению дамбы завершены, наблюдается спад уровня воды в реке Черемош.

Для укрепления дамбы уложено 20 кубических метров лесоматериалов, 2 тыс. 400 мешков (120 т) с песчано-гравийной смесью. Для проведения работ были задействованы 159 человек и 21 единица техники.

В настоящее время спасатели и местные органы власти Вижницкого района контролируют ситуацию, выставлены посты наблюдения.