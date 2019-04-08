Европа отказывается от пластика. Когда это сможет сделать Украина

Европарламент в конце марта одобрил законопроект о сокращении объема мусора из пластика. Он заработает после одобрения Европейским Советом. Возражений, скорее всего, не будет, так как представители Европейского парламента и в целом стран ЕС в декабре прошлого года согласовали все детали документа.

Предлагается запретить с 2021 года использование в ЕС одноразовых изделий из пластика, в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья. Все это будет производиться из других экологически чистых материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками. Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологической альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, будет максимально ограничено. Кроме того, на упаковке одноразовых товаров, содержащих некоторое количество пластика, в том числе, влажных салфеток, женских гигиенических прокладок, в обязательном порядке будет выписано указание об их негативном воздействии на окружающую среду.

Документом также увеличиваются квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок должны утилизироваться вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель должен составить 90%. С 2025 года пластиковые бутылки должны, как минимум, на 25% состоять из вторсырья, к 2030 году - на 30%.

Все перечисленное подкреплено данными исследования Еврокомиссии: в год в Европе в среднем на одного жителя приходится 31 кг пластиковых отходов, в Германии - 37 кг. В среднем в ЕС около трети пластикового мусора подлежит вторичной переработке, остальные отходы экспортируются. На долю пластика приходится 85% всего мусора в мировом океане, из них половину составляют разовые пластиковые изделия.

Данные исследования ООН еще более удручающие - если ничего не изменится, то в 2050 году в океанах, морях и прочих водоемах будет больше пластиковых отходов, чем рыбы. Чтобы привлечь внимание к проблеме ООН приняла Программу по поддержке окружающей среды – ЮНЕП, что в свою очередь запустило глобальную кампанию по борьбе с мусором. По данным экологов ЮНЕП, загрязнение из-за сбрасывания мусора в море приводит к деградации береговой и прибрежной зоны. 80% этого мусора – пластик, который накапливает в океане токсичные вещества. А ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластиковых отходов. При этом нынешние объемы производства пластмассы в 20 раз превышают показатели 60-х годов прошлого века. К 2050 году производство пластика может вырасти еще в 3-4 раза. Один же пластиковый пакет разлагается в течение 400 лет, в процессе разложения он выделяет токсин.

Из-за прямой экологической угрозы миру в рамках Ассамблеи ООН по вопросам окружающей среды, которая проходила в Найроби, 170 стран обязались сократить использование пластика к 2030 году. Для начала решили отказаться от одноразового пластика, используемого для упаковки и в сфере обслуживания.

Но пока кто-то решает отказаться от пластика, некоторые уже это сделали. Так, первой в мире в 2016 году запретила пластиковую посуду Франция. Еще раньше от использования пластиковых соломинок и других одноразовых изделий отказались отдельные города США, а также ряд промышленных компаний. В некоторых странах Африки введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов.

В Украине проблема мусора стоит особенно остро. 95% всех твердых отходов попадают на свалки. Каждый украинец ежегодно генерирует около 350 кг мусора. А в год на полигоны и неофициальные свалки вывозят примерно 14 миллионов тонн бытовых отходов. Общая площадь всех свалок составляет свыше 7% территории страны. С 1 января 2018 года у нас заработал закон об обязательном сортировании мусора, а также запрет вывоза отходов на полигоны. Их нужно перерабатывать и утилизировать. Но вот только эти нормы практически не работают, обрабатывается только 5% от общей массы отходов. Правда, Стратегией экологической политики до 2030 года, которая принята в этом году в рамках обязательств нашей страны по имплементации европейских норм, предусмотрено довести переработку бытовых отходов до 60%. Впрочем, и эта цель слишком мала. Исправить ситуацию планируют принятием Рамочного закона «Об управлении отходами». Он уже разработан при участии международных экспертов – из Германии, Болгарии и Словакии во исполнение Национальной стратегии управления отходами, а также Соглашения об ассоциации с ЕС и Плана приоритетных действий правительства. Документ носит комплексный характер и является основой для принятия всех секторальных законов в этой сфере. Сейчас он проходит согласование. Правда, оно затянулось во времени почти на год.

Эксперты считают, что отказаться от применения пластика Украине еще не «по карману», для начала нужно многое сделать в экологической сфере и в деле повышения уровня культуры населения по обращению с отходами.

Сначала – чистка свалок, потом – отказ от пластика

Глава Ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что Украина, в первую очередь, должна стать экономический сильней, зажиточней, а только потом вводить запреты на пластик.

«Когда идет речь о запретах, отказах в пользу экологии, то это могут позволить себе обеспеченные страны, которые начинают осознавать, чего они конкретно хотят и сейчас. Украина на сегодня фактически является огромной свалкой, под этим статусом находится 7% территории страны. В Европе такой проблемы не существует, там на полную работают мусороперерабатывающие заводы, сортировочные и иные технологии, которые решают вопрос. Если Украина начнет с конца – фактически запретит пластик, причем исключительно пищевой, то это ни коим образом не решит проблему. А каждому украинцу придется больше платить за эту реформу. К примеру, в товарообороте супермаркета одноразовая посуда занимает 1%. Экологическая упаковка составит 2%. Вводить законы, запрещающие пластик, нужно тогда, когда доходы людей будут расти большими темпами, чем расходы, и за экологию заплатить 1-2% сверху, будет не столь существенно. Пока на протяжении многих лет происходит снижение покупательской способности граждан, и это не время вводить резкие ограничения для поддержания экологии. Для начала мы должны постараться в ускоренном режиме начать перерабатывать те отходы, которые уже хранятся на нашей территории. Но мне не однократно приходилось сталкиваться с тем, что населенные пункты, даже села, категорически против строительства вблизи с ними любого, даже сортировочного завода. Но при этом люди массово свозят мусор на свалки рядом со своими домами, даже горящие. Причем в эпицентр огня. Поэтому нужно начать с начала – с переработки, сортировки, последняя очень многое может исправить. Наша свалки – кладезь дохода. Кто с эти работает, тот знает наверняка. А далее нужно работать с потребителем», - отметил эксперт.

По его мнению, нельзя также снимать со счетов и тот факт, что все вводимые Европой запреты на пластик имею переходный период пять лет. Получается, что в ЕС еще не все готовы к новшествам. К примеру, ситуация с раздельным мусором в Германии: согласно социсследованию, 20% населения этой страны заявили, что никогда не будут придерживаться этой нормы. Поэтому, когда в Украине до 95% населения не собираются хотя бы сортировать мусор, новые запреты существенно ничего не изменят. И переходный период у нас должен быть тоже в несколько лет. Кроме того, к культуре обращения с отходами нужно приучать. «В ЕС этот процесс тоже шел ни один год. Европейцы к различным отказам психологически, культурно готовы», - резюмировал Дорошенко.

Кроме того, по его словам, нашей промышленности понадобятся дополнительные инвестиции для перехода на другой экологический пластик, более дорогой, что подразумевает внедрение новых оборудования и технологий. Но пока у бизнеса нет возможностей в это вкладывать средства. Поэтому запретные нормы сейчас работать не будут. Все заключается в своевременности принятия решения, через несколько лет оно будет уместно.

И еще важный момент – человек, независимо от запрета, должен сам для себя принять решение – пользоваться пластиком, полиэтиленовым пакетом, или нет. «Когда у нас 30% населения сделают выбор в пользу экологии, то тогда и нужно будет вводить запрет на пластик. Пока эти нормы будут только мертворожденными. Очень положительным моментом могла бы быть социальная, государственная программа по поводу экологии. Но государству сейчас глубоко наплевать на потребительскую политику. Я не испытываю надежд, что в ближайшее время что-то изменится. Больше возлагаю надежды на то, что люди, в основном молодого поколения, которые сейчас ездят за рубеж и видят, как там все происходит, будут перенимать этот опыт, затем он перейдет от одной семьи к другой, и так далее. Такое «сарафанное радио» в течение нескольких лет сделает гораздо больше, чем различные запреты и рекламы», - подчеркнул эксперт.

Евгения Аратовская, глава общественной организации «Украина без мусора», считает, что начать борьбу с пластиком нужно с принятия Рамочного закона об обращении с отходами, который будет полностью регламентировать эту сферу. Он уже разработан при участии экспертов, бизнеса, общественных организаций, находится в Министерстве экологии и проходит согласование в профильных ведомствах. «Но процесс сильно тормозится. К примеру, в МЭРТ документ «рассматривался» пять месяцев. Тем временем страна превращается в общую свалку. Мы даже выходили с акцией под стены Минэкологии, чтобы напомнить ведомству о том, что у страны нет времени ждать появления данного закона. Документ очень важен и актуален, в нем расписаны все определения в отношении отходов – муниципальные обязанности, обработка отходов и так далее. И только после его принятия можно будет говорить и о других законодательных инициативах. Все, что будет идти параллельно, будет не комплексными решениями. Все запретные решения, пусть даже хорошие - в пользу экологии, не заработают без Рамочного закона. Кстати, принятая и утвержденная президентом Стратегия по обращению с отходами до 2030 года и была разработана для принятия Рамочного закона», - отметила эксперт.

Она также рассказала, что сейчас в Украине действует в этой сфере закон от 1998 года, он давно не соответствует действительности. В него добавили отдельным пунктом норму о раздельном сборе отходов и их обработке. С 1 января 2018 года она вступила в силу и обязала органы местного самоуправления захоранять отходы только после их обработки, причем мусор должен быть разделен на бумагу, стекло, пластик и металлы. Но нововведение по сей день не работает. По этой норме даже нельзя привлечь к ответственности полигоны за хранение необработанных отходов. Под термином обработка подразумевается физическое, химическое и другие свойства воздействия. На деле получается, что если по сваленному мусору проехать катком, то это уже и есть физическое воздействие. В целом эту норму выписали вследствие обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, но сделали это так, чтобы ее можно было легко обойти. То есть, приняли «для галочки».

«Сейчас Украина очень далека, чтобы вводить какие-то запреты, к примеру, на использование пластика. В КГГА мы обращались с экологическими инициативами, в том числе по раздельному сбору мусора. Но нам ответили, что нет смысла сейчас поддерживать эту неэффективную модель, другими словами – раздельный сбор мусора убыточен. То есть, власти не думают о последствиях, думают только о деньгах. Конечно, еще нужно внедрять принцип ответственности производителей одноразовой тары. Или увеличивать налог, к примеру, на производство полиэтиленовых пакетов и на подобную продукцию, чтобы экономически ограничить эти производства. Должна быть еще разработана информационная кампания для повышения культуры населения – как не навредить экологии, как на бытовом уровне быть более ответственными. Причем такая кампания должна быть на уровне государства, но деньги на это не выделяются. Но прежде, чем учить поведению, нужно еще создавать условия для этого. Нет даже в нужной мере контейнеров для приема раздельного мусора. Все может исправить Рамочный закон. Но он еще даже не попал в Раду, да и само принятие в парламенте может затянуться из-за лоббирования чьих-либо интересов», - прокомментировала ситуацию эксперт.

По мнению Анны Таранцовой, эксперта по обращению с отходами, принятый Европарламентом закон о сокращении использования пластика является частью Стратегии ЕС в поддержку экологии. Основная цель - чтобы все пластиковые изделия до 2030 года были такими, которые можно использовать повторно или перерабатывать. Директива по пластику является частью комплексного законодательства ЕС и Плана действий по экономике замкнутого цикла. В Украине подход также должен быть комплексным, сбалансированным, соответствующим директивам ЕС по вопросам обращения с отходами. Для этого нам нужно принять Рамочный закон об отходах, а также отраслевые законы, которые вводят принципы обращения для различных типов отходов: о расширенной ответственности производителя, об упаковке и отходах упаковки, о батарейках, об электронных отходах и так далее. А введение принципа расширенной ответственности производителя создаст экономические механизмы для внедрения раздельного сбора мусора в Украине. При этом любые запреты и ограничения должны быть частью комплексного законодательства, они не должны противоречить Национальный стратегии по обращению с отходами.

«Действия по ограничению, запрет определенных изделий существенно могут влиять на экономические процессы, следовательно, должны вводиться постепенно, и только при условии тщательного обсуждения с бизнесом, общественностью, экспертами», - подытожила Таранцова.

Новшества в сфере обращения с отходами, а значит и в плане использования пластика, можно ожидать после принятия ряда законов. Один из них – Рамочный – уже разработан, но «завис» на согласовании. Да и вряд ли в период выборной кампании в парламент до него дойдут руки депутатов. Так что пока Украина продолжит оставаться массовой свалкой. Но очень многое зависит и от самих украинцев. Пора, не дожидаясь введения каких-то норм и правил, самостоятельно позаботиться о своей стране, которая утопает в отходах.

Нана Черная