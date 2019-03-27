Известного брюссельского писающего мальчика заставят экономить воду (видео)
12:38, 27 марта 2019Природные ресурсы
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Недавно инженеры узнали — вода льется прямо в сточную систему города, а не циркулирует по кругу.
Известную достопримечательность бельгийской столицы - писающего мальчика - заставят экономить воду.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Недавно инженеры узнали - вода льется прямо в сточную систему города, а не циркулирует по кругу. И так уже четыре века подряд, с тех пор как фонтан появился в Брюсселе.
Счетчик показал - ежедневно писающий мальчик тратит до двух с половиной тысяч литров чистой питьевой воды.
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