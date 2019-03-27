Известного брюссельского писающего мальчика заставят экономить воду (видео)

Недавно инженеры узнали — вода льется прямо в сточную систему города, а не циркулирует по кругу.

Известную достопримечательность бельгийской столицы - писающего мальчика - заставят экономить воду.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ мире более 2 миллиардов человек не имеют постоянного доступа к питьевой воде

Недавно инженеры узнали - вода льется прямо в сточную систему города, а не циркулирует по кругу. И так уже четыре века подряд, с тех пор как фонтан появился в Брюсселе.

Счетчик показал - ежедневно писающий мальчик тратит до двух с половиной тысяч литров чистой питьевой воды.